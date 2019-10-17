Samsun'da feci kaza! 2 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.17 Ekim 2019 Perşembe 10:29
Samsun'dan Ordu yönüne giden Samet Gündüz yönetimindeki otomobil, Derbent mevkisinde önünde seyreden Yaşar Aydın idaresindeki kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler Gündüz ile Aydın, Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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