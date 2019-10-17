Samsun'da feci kaza! 2 yaralı Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu yönüne giden Samet Gündüz yönetimindeki otomobil, Derbent mevkisinde önünde seyreden Yaşar Aydın idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücüler Gündüz ile Aydın, Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.