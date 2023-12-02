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Yaşam Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Yaşam

Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 22:00:00 -
Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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