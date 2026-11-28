Samsun'da eğitim uçuşu kazayla sonuçlandı: Uçak pist dışına çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı pist dışına çıkarak kaza kırıma uğradı. Solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekiplerin hızla müdahale ettiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçakta tek başına eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını açıkladı.
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