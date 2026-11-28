Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçakta tek başına eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını açıkladı.

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