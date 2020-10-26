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Aktüel Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:06:48 -
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca, 19 Mayıs, İlkadım, Çarşamba, Atakum, Bafra, Canik, Alaçam ve Ladik ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 37 kilo 559 gram kubar esrar, 230 gram Hint keneviri tohumu, 514 sentetik hap ve 5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 309 tabanca mermisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

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