Samsun'da düğün ve basın açıklamalarına kısıtlama getirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nişan ve basın açıklamalarına kısıtlama getirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadelenin genel prensipleri kapsamında bir dizi karar alındığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince riayet edilmediği görülmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köyler karantinaya alınmak zorunda kalınmaktadır. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler, aynı gün içinde kalacak şekilde mahalli özellikler de dikkate alınarak 10.00-23.00 saatleri arasında ve 4 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. Kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak."

Siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması amacıyla da yeni kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın açıklamaları yalnızca siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Toplu yürüyüş ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklere, hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunması nedeniyle karar tarihinden itibaren 7 gün süreyle müsaade edilmeyecek. Sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stant açma gibi eylemlere izin verilmeyecek. Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu hükme uymayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecek."



