Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 2 kızı yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Toprak'ın (44) kullandığı traktör, Yeşilköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Toprak, olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan kızları Fatma Nur (20) ve Kadriye (22) Toprak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.