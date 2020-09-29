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Aktüel Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı
Aktüel

Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:10:24 -
Samsun'da devrilen otomobildeki komiser yardımcısı ve eşi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan komiser yardımcısı ve eşi, hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli komiser yardımcısı Oğuz Kaan Yazıcı'nın kullandığı 06 EU 5568 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Feyza Özal Yazıcı, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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