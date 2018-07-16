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Samsun'da depoda park halinde bulunan iki araç yandı

Bafra ilçesinde depoda park halinde duran iki araçta yangın meydana geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:29
Samsun'da depoda park halinde bulunan iki araç yandı

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta boya için tamirciye bırakılan kamyonet ve otomobil park halinde bulunduğu depoda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar tarafından durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gurup amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri araçlara müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. İki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:29
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