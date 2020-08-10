  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Amca Yahya Yanak: - "Mertcan 6 yaşında lösemiye yakalandı ve hastalığı yendi. Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:29:54 -
Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da dün girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve dün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de havadan genci aradı. Arama çalışmaları, dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabildi.

Kaybolan gencin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Amca Yahya Yanak, gazetecilere, yeğeni Mertcan'ın 6 yaşında lösemiye yakalandığını ve hastalığı yendiğini belirterek, "Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı