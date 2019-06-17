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Samsun'da dehşet! İkna edemediği eski nişanlısını silahla öldürdü

Samsun'da 22 yaşındaki bir şahıs, evine gittiği eski nişanlısını ikna edemeyince silahla öldürdü, olayın ardından da intihar etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
Samsun'da dehşet! İkna edemediği eski nişanlısını silahla öldürdü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti.

Olay, Adatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Öksüz (22) ve Sefa Gerizli (22) bir süre önce nişanlandı. Daha sonra genç çift, henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Sefa Gerizli, kızı ikna etmek için bu sabah evlerine gitti. İddiaya göre Sefa Gerizli, ikna edemediği Dilek Öksüz’ü silahla öldürürken ardından da aynı tabancayla intihar etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
  1. Samsun’un Vezirköprü ilçesi
  2. Dilek Öksüz
  3. Sefa Gerizli
  4. intihar

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