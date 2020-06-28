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Yerel

Samsun'da dehşet anları! 25 yaşındaki genç pompalı tüfek saldırısına uğradı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan ve 3 yerinden vurularak ağır yaralanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 07:49:00 -
Samsun'da dehşet anları! 25 yaşındaki genç pompalı tüfek saldırısına uğradı

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25) 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı. Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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