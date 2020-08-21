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Aktüel Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:56:17 -
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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