Samsun’da can pazarı: 5 araç birbirine girdi, 3’ü yanarak kül oldu
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan 3 otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi önünde can pazarına dönüşen olayda kamyonet, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası 3 otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyürken, araçlar tamamen yanarak hurdaya döndü. Araçlardan geriye demir yığını kaldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.