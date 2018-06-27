Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Yasir yaşam savaşı veriyor
Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yasir Esat Yıldız (10), çevredekiler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.27 Haziran 2018 Çarşamba 19:34
Olay, Samsun'un Atakum Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için deniz giren Yasir Esat Yıldız, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Yasir, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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