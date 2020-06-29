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Aktüel

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:56:57 -
Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Caner Taşdöven'in (26) pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı N.A. (18) ile olay sırasında yanında olduğu öne sürülen R.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklanırken, arkadaşı R.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde N.A, Yavuz Selim Mahallesi ile Muhammet İkbal Caddesi kesişiminde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle 3 el ateş etmişti. Ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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