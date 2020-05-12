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Aktüel

Samsun’da bir hükümlü cezaevinde ölü bulundu

Samsun’da bir hükümlü cezaevindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:52:35 -
Samsun’da bir hükümlü cezaevinde ölü bulundu

Samsun’da bir hükümlü cezaevindeki yatağında ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Vezirköprü Kapalı Cezaevi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunan 54 yaşındaki Bahattin K., aynı koğuşta kalan diğer hükümlüler tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Bahattin K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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