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Sağlık

Samsun’da bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi, valilik rehavet uyarısı yaptı

Samsun Valiliği tarafından, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif korona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:45:27 -
Samsun’da bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi, valilik rehavet uyarısı yaptı

Samsun Valiliği tarafından, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif korona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı.



Konu hakkında yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Virüs hala aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı. Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanmaya, fiziksel mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim” ifadelerine yer verildi.

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