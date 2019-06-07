Samsun’da bir büfeci silahıyla dehşet saçtı!
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir büfe sahibi, kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurdu.07 Haziran 2019 Cuma 08:36
Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde, büfeci H.A. kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.’yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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