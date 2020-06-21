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Samsun’da bin 824 kök kenevir ele geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın arazisinde yapılan aramada bin 820 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:40:04 -
Samsun’da bin 824 kök kenevir ele geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın arazisinde yapılan aramada bin 820 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Salıpazarı İlçesi Kırgıl Mahallesi’nde 21 Haziran 2020 Pazar günü İl Jandarma Komutanlığımız İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 1 şahsın arazisinde Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan arama neticesinde bin 820 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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