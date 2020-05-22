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Samsun’da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun’da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:08:47 -
Samsun’da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun’da beton mikserinin ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B.(40) idaresindeki 55 K 4538 plakalı bir beton firmasına ait mikser, yaya 7 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu’nu ezdi. Kazada ağır yaralanan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi kız çocuğu 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Kemal B., Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Aysel Naz Gündüzoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

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