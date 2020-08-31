  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:24:53 -
Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili, faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünveren cinayetinin faili 2 kişinin, Trabzon'un Çaykara Sultan Murat Yaylası'nda saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da yakalanan İ.K. (41), E.C. (24) ve Ş.E. (34) Samsun'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı