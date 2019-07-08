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Samsun'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
Samsun'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Volkan Gün (17), arkadaşı ile birlikte serinlemek için Suat Uğurlu Barajı'ndakiiskeleden göle girdi.

Gün'ün bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Gün'ü sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
  1. l Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği
  2. kurbağa adamlar
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. ayvacık devlet hastanesi
  5. Samsun

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