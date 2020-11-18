  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:03:54 -
Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından ikinci kez vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babası Kemal B. (70) tarafından tabanca ile vurulan ve yaklaşık 1,5 aydır Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören Nazım B. (44), hayatını kaybetti.

Nazım B'nin yaşamını yitirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba Kemal B'yi memleketi Gümüşhane'ye giderek gözaltına aldı.

Kemal B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık 3,5 ay önce Kemal B, aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu Nazım B'yi tabanca ile ateş ederek yaralamış, gözaltına alınan Kemal B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kemal B, 2 Ekim'de de bir kahvehanede oturan oğlu Nazım B'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla yaralamış, gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı
Gündem

Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ağız gargarasının koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi
Siyaset

Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi

Yapılan son anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 55.7'si erken seçim istemiyor.
Putin çok net konuştu: Bu intihar olur
Dünya

Putin çok net konuştu: Bu intihar olur

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay