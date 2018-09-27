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Samsun'da ATM’den para çekerken vuruldu!

Bafra ilçesinde ATM’den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:32
Samsun'da ATM’den para çekerken vuruldu!

Olay, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Gür (39), ATM'den para çektikten sonra plakalı otomobiline binerken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Alnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Gür'ün yengesi Döndü Sarı, gözlerinin önünde meydana gelen olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren kadın, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:32
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