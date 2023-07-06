Samsun'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada Serkan Ç. (23) karnından, Erdem İ. (27) ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan Ç. arkadaşları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Erdem İ. ise kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Serkan Ç.'yi bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can Atmaca (23) ve Orhan Başaran'ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Can Atmaca ve Orhan Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.