Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren zanlı tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayıp köpeğini öldüren şüpheli, tutuklandı.
Çocukluk arkadaşı F.C. ile H.Y, telefonla görüştükten sonra Unkapanı Mahallesi'nde buluştu.
F.C, burada aralarında çıkan kavga sırasında H.Y'nin köpeğini bıçaklayarak öldürdü.
Daha sonra H.Y'yi de bıçakla yaralayan F.C, olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
F.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.