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Aktüel

Samsun'da Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda bayram namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 07:01:43 -
Samsun'da Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda bayram namazı kılındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bayram namazı Canik ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerin tamamı dezenfekte edilerek bayram namazına hazır hale getirildi.

Canik ilçesinde bayram namazı belediye önünde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılındı.

Meydandaki bayram namazına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Salgın hastalık riskine karşı meydan tamamen dezenfekte edilirken sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi.

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