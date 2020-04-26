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Aktüel

Samsun'da aç kalan kuşlara polisler yem verdi

2020-04-26 13:18:05 -
Samsun'da aç kalan kuşlara polisler yem verdi

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da, aç kalan güvercinlere polisler yem ve su verdi.

İçişleri Bakanlığının 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği büyükşehirler arasında yer alan Samsun'da sokaklar boşaldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı.

Meydanda yem arayan kuşlara Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri yem ve su verdi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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