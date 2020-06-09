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Yerel

Samsun'da aç kalan kurtlar bir danayı parçalayarak yedi

Samsun'da aç kalan kurtlar meradaki danayı parçalayarak yedi. Hayvandan geriye sadece kafası ve iskeleti kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:33:00 - 2020-06-09 10:47:04
Samsun'da aç kalan kurtlar bir danayı parçalayarak yedi

Olay,19 Mayıs ilçesine bağlı Karagöl Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Mahallesi'ne inen kurtlar, Cehennem Dere mevkisinde merada otlayan danaya saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları danayı iskelet haline getirinceye kadar yedi. Danadan geriye geriye kafası ile iskeleti kaldı.

Dananın iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

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