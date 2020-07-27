Samsun'da 6 ayda 360 sokak hayvanı tedavi edildi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çeşitli sebeplerle yaralanan 360 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, yaptığı açıklamada, vatandaşlar tarafından getirilen yaralı hayvanları hem tedavi hem de rehabilite ettiklerini söyledi.

Sokak hayvanları için Kovid-19 sürecinde aralıksız görev yaptıklarını aktaran Tabatabaei, "Bu süreçte sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavilerini gerçekleştirdik. Ayrıca son 6 ayda yaralanma, kaza gibi çeşitli nedenlerle merkeze getirilen 360 kedi ve köpeğin tedavisini tamamlayarak onların sağlığına kavuşmasını sağladık." dedi.

Tabatabaei, sokak hayvanları için sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemleri de yaptıklarını belirterek, "Samsun'da 644 köpek ile 137 kediyi kısırlaştırdık. Buraya gelen hayvanların sağlık taramasını, aşısını, kısırlaştırma işlemini yaptıktan sonra en önemlisi sahiplendirme konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.



