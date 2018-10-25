THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı

Samsun'un Canik ilçesinde evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:13
Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı

Samsun'da evinde para karşılığı fuhuş yaptıran 58 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen 58 yaşındaki E.K. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., savcıya ifade verdikten sonra "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen E.K. çıkardığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:13
  1. Samsun
  2. Canik
  3. fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı dayatmayın
    1. Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı..
    2. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; “Terör..
    3. Rize Kitap Günlerine ziyaretçi akını
    4. Türkiye'nin 7. şehir hastanesi açılıyor!
    5. Elektrik üretimi ağustosta düştü
    6. Cinayet firarisi ’Arap Metin’ enselendi
    7. Tüm dünyanın gözü orada! ABD Başkanı..
    8. Sigara tat alma duyumuzu azaltıyor
    9. İsmail Nacar: Af ve ant krizi dış..
    10. Alper isyan etti! 'Sarhoş olduğum...'
    11. Almanya'dan kritik Türkiye adımı!
    12. Feyzioğlu’ndan 'Kaşıkçı' açıklaması
    13. Feyzioğlu: Türkiye ABD'ye rağmen 10..
    14. Gece uykusu çok önemli!
    15. Köprüde intihar eden şahsa 'atla'..
    16. “Dış güçlerin oyununa gelmeyelim”..
    17. Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş..
    18. Mevlüt Uysal açıkladı: Trafik yüzde 17..
    19. Almanya'dan Türkiye'ye geldi, doktor..
    20. Ne hatunlar varmış ki; tedavi için..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!