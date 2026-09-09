Samsun'da 527 okul bahçe görevlisi ilk kez görev yapacak, 91 okul KGYS'ye entegre edildi

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının kente tahsis ettiği 527 okul bahçe görevlisi bu yıl ilk defa aktif görev yapacak. 91 okul Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edildi; 69 okulun daha sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yıl boyunca sürecek.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, yeni eğitim yılının 14 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde başlayacağını, okul öncesi, birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri için uyum haftasının sürdüğünü söyledi. Kentte yaklaşık binin üzerinde okul, 21 bin 500 öğretmen ve 250 bine yakın öğrenciyle güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını belirten Ağar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin millî ve manevi değerlerine bağlı, beceri temelli, yaşam becerilerini kazanmış ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ağar, dönem takvimiyle ilgili şunları söyledi: "2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm kademelerde, tüm ilimiz genelinde başlayacak. 22 Ocak 2027 Cuma günü de birinci dönemimizi hep birlikte tamamlayacağız." Uyum haftasında öğrencisi bulunan velileri bu hafta düzenlenen etkinlik ve eğitimlere katılmaya çağıran Ağar, "Tüm velilerimizi okullarımıza bu hafta bekliyoruz" dedi.

24 okulda sabit okul polisi görev alacak

Öğrenci güvenliğinin yeni dönemin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Ağar, yaz döneminden itibaren valilik koordinasyonunda emniyet güçleri ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışıldığını belirtti.

KGYS entegrasyonunun ayrıntılarını Ağar şöyle aktardı: "91 merkezi okulumuz başta olmak üzere KGYS çalışmamıza entegre oldu. 7/24 olarak izlenebilir durumdalar. Yine 69 okulumuzun da bu anlamda entegre edilme çalışmaları yıl boyunca aktif bir şekilde devam ediyor. Belirlenen okullarımızdan 24'ünde sabit olarak okul polisi ayrıca görev alacak. Yine 26 okulumuzda da koordinasyon olarak bu hizmetleri yürüteceğiz."

Ağar, okulların temizlik ve bakım hizmetleri kapsamında toplum yararına program çerçevesinde bin 223 çalışanın eğitim öğretimde destek olacağını söyledi.

112 okulda bakım bitti, 8 yeni okul öğrencilere açılacak

Okul altyapısının güçlendirilmesi için de çalışma yürütüldüğünü dile getiren Ağar, yaz döneminde 112 okulun bakım ve onarımının yapıldığını, 8 yeni okulun bu yıl öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Taşımalı eğitim kapsamında 23 bin 565 öğrenci evlerinden kendilerine en yakın okullara taşınacak.

Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Ağar'ın verdiği bilgiye göre kent genelindeki örgün eğitim sınıflarının tamamında akıllı tahta bulunuyor; 300 okulda bilgi teknoloji sınıfı var ve bunların 104'ü son bir yıl içinde kuruldu. 7 okulda yenilikçi sınıflar oluşturuldu, 100 okula yazıcı, 3D yazıcı, robot kitleri ve teknoloji kitleri kazandırıldı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimine de önem verdiklerini belirten Ağar, "İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde 2 bin 900 öğretmenimiz kendi branşlarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı eğitimlerini gerçekleştiriyorlar" ifadesini kullandı. Ağar, velilere çağrısını şu sözlerle yineledi: "Tüm velilerimizi, eğitim öğretim süreçlerinde okulların belirlediği çerçevede çocuklarınızı desteklemeye tekrar davet ediyorum."