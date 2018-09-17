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Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:18
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Yangın, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu yangın çıktı. Duman etrafı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. 

Yangında dumandan etkilenen evde bulunanlar ile aynı apartmanda oturan 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:18
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