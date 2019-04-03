Samsun’da 3,5 milyondan fazla fidan üretilecek

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı yatırım programında Samsun’da 1 milyon 800 bin TL ödenek ile 3 milyon 599 bin fidan üretimi ve 540 bin TL değerinde de 5 milyon 50 bin fidanın bakımını yapacak.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 44 orman, 19 inşaat ve 4 hayvancılık olmak üzere toplam 67 projesi bulunuyor. Bu 67 projenin toplam tutarı 53 milyon 925 bin 848 TL değerinde.

Kadastro projeleri kapsamında Samsun’da 2019 yılı içerisinde 64 birimde Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasına başlandı. Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi kapsamında Vezirköprü ve Bafra’ya 31 bin TL değerinde bin adet kuş yuvası asıldı. Yine Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi kapsamında 192 bin TL değerinde 6 km uzunluğunda yeni yol, 22 bin 400 TL değerinde 8 km uzunluğunda yangın emniyet yolu ve 73 bin TL değerinde ve 11 km uzunluğunda traktör yolu yapımı işi de devam ediyor.

Samsun’da 3 milyon 599 bin fidan üretilecek

Ağaçlandırma ve Fidan Üretimi Projesi kapsamında da 1 milyon 800 bin TL ödenek ile 3 milyon 599 bin fidan üretimi ve 540 bin TL değerinde de 5 milyon 50 bin fidanın bakımının yapılması hedefleniyor. Tohum üretim çalışmaları kapsamında 93 bin TL ödenek ile 3 ton tohum üretimi hedefleniyor. Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklemesi Projesi kapsamında Samsun ilinde 2019 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve fenni arı yetiştiriciliği olmak üzere 91 aileye toplamda 1 milyon 712 bin TL’lik kredi desteği verildi.