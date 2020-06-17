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Aktüel

Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim

Samsun’da 3 katlı metruk bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:48:54 -
Samsun’da 3 katlı metruk bina alevlere teslim

Samsun’da 3 katlı metruk bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.


Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısında başlayan yangın 3. kata da sıçradı. Tüm sokak dumanla kaplandı. Binada yangın sırasında küçük patlamalar meydana geldi. Çatıdan aşağıya düşen parçalar tehlike oluşturdu.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen kontrol altına alındı.


Vatandaşlar ise 15 senedir binanın boş olduğunu, içerisine giren çıkanın belli olmadığını söyledi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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