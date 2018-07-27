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Samsun'da 2 TL yüzünden bıçaklanan 2 kardeşten iyi haber

İnternet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 2 kardeşten Erdost Servet Demir yoğun bakım servisinden çıkarılırken, Aziz Demir ise taburcu edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:18
Samsun'da 2 TL yüzünden bıçaklanan 2 kardeşten iyi haber

Olay, 24 Temmuz gecesi İlkadım ilçesi Bahçelievler mahallesi Abdül Hak Hamit caddesi üzerindeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19) kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir'den (19) 2 TL istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Tuğrap S., Demir kardeşlere saldırdığı sırada kavgaya karışan E.G. (17), 2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kardeşlerden Erdost Servet Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Candost Aziz Demir ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı kardeşlerden bugün iyi haber geldi. Yapılan müdahale ile iki kardeş de hayati tehlikeyi atlattı. Erdost Servet Demir, yoğun bakım servisinden çıkarılarak, genel cerrahi servisine alınırken, Candost Aziz Demir ise taburcu edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:18
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