Samsun’da 152,7 milyar TL’lik yatırım hamlesi

Samsun’da kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen yatırımların son durumu İl Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen yatırımların son durumu, devam eden projeler ve kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. İl genelindeki projelerin 317’sinin yatırımcı kurum ve kuruluşlar, 150’sinin ise belediyeler tarafından yürütüldüğü belirtilirken, dönem sonu itibarıyla projelerden 108’inin tamamlandığı, 278’inin yıllara sari olarak devam ettiği kaydedildi.

İldeki sağlık yatırımları

Toplantıda, Samsun Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışının gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Yaklaşık 17 milyar TL yatırım bedeli bulunan ve bin 458 yatak kapasitesine sahip hastanenin 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve 2 bin 66 araçlık otoparkıyla bölgeye hizmet vereceği belirtildi. Kentte 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ile 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin inşaatlarının sürdüğü, Alaçam, Yakakent ve Ayvacık ilçelerine yeni devlet hastaneleri kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı. Ayrıca 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi’nin proje çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ulaşım projeleri tek tek değerlendirildi

Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracak yaklaşık 4,5 milyar TL yatırım bedelli yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin atıldığı bildirildi. Samsun Çevre Yolu ile Şehir Hastanesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 5,3 kilometrelik bağlantı yolunun, hastanenin acil girişini de kapsayan 2,3 kilometrelik ilk etabının tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Şehir Hastanesi tramvay hattının temelinin de atıldığı, 6 milyar 453 milyon TL bedelli hattın 13 kilometrelik güzergahı, 14 durağı ve 4 viyadüğüyle ulaşım ağına katkı sağlamasının planlandığı belirtildi. Samsun Batı Çevre Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu ve Çarşamba-Ayvacık Yolu başta olmak üzere kara yolu projeleri ile Büyükşehir Belediyesinin yeni tramvay setlerine yönelik çalışmaların da sürdüğüne dikkat çekildi.

OSB sayısı 12’ye yükseldi

Sanayi yatırımları kapsamında Samsun’da organize sanayi bölgelerinin (OSB) toplam sayısının 2022 yılında 7 iken 2026 yılında 12’ye, toplam alanlarının ise 881 hektardan yaklaşık 3 bin hektara ulaştığı bildirildi. OSB’lerde çalışan sayısının da 2022 yılında 9 bin 602 iken 2026 yılı ekim ayı itibarıyla 18 bin 59’a yükseldiği belirtildi. Samsun Teknoloji OSB ve Havza OSB için demir yolu bağlantı hatları ile yükleme rampalarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü, sanayi bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla trafo merkezi projelerinin hayata geçirildiği kaydedildi. Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi’ne yönelik 1 megavatlık güneş enerjisi santrali projesinin de planlandığı aktarıldı. Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi’nin kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından 78 hektarlık alanda 56 besi parseli oluşturulması ve 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle faaliyete geçmesinin hedeflendiği bildirildi.

Eğitim ve teknoloji projeleri

Mesleki eğitim alanında kent genelinde 56’sı resmi, 7’si özel olmak üzere toplam 63 okulda eğitim verildiği, bu okullarda 28 bin 155 öğrencinin bulunduğu belirtildi. Mesleki okullaşma oranının yüzde 40,26’ya ulaştığı, son 3 yılda 9’uncu sınıf kayıtlarının yüzde 73 artarak 5 bin 340’tan 9 bin 250’ye yükseldiği ifade edildi. Samsun Teknoloji OSB bünyesinde yaklaşık 20 bin 102 metrekarelik alanda teknoloji koleji kurulmasının planlandığı, Tekkeköy ilçesinde ise iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile yurt ve spor tesislerini kapsayan projenin toplam yatırım bedelinin 2,5 milyar TL olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Sanayide dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve verimlilik çalışmaları kapsamında Samsun Model Fabrika’nın firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduğu, ayrıca Samsun Merkez OSB sınırları içerisinde kurulması planlanan Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yaklaşık 100 teknoloji girişimcisine alan sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

3 bin 500 sayısal telsiz dağıtıldı

Güvenlik hizmetleri kapsamında 2023 yılından itibaren birimlerin kullanımına 759 yeni aracın sunulduğu, kriptolu telsiz sistemi kapsamında 3 bin 500 sayısal telsizin dağıtıldığı ve 17 ilçede güvenlik altyapısının güçlendirildiği bildirildi. Kültür ve turizm alanında ise 20 bin metrekare kapalı alana sahip Samsun Müzesi’nin hizmete açıldığı, Samsun halkına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen İstiklal Madalyası ve beratı için İstiklal Müzesi’nin projelendirme ve yapım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Toplantı, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yöneticileri, OSB müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.