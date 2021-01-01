Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ve Çankırı'da yılın ilk gününde sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da insanlar evlerinde kaldı.

Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Anıtı, Sahil Yolu ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

- Tokat

Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe gömüldü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

- Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

Kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis denetimde bulundu.

- Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri il genelinde denetim yaptı.



