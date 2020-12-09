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Aktüel Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:20:18 -
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, fotoğraf oylaması için Vali Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Fotoğraflar hakkında Sansar'dan bilgi alan Dağlı, AA foto muhabirlerine teşekkür ederek yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı seçimlerini geleneksel hale getirdiğini vurgulayan Dağlı, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Dağlı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ile spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



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