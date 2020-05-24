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Yerel

Samsun Valisi Osman Kaymak, koronavirüs konusunda müjdeli haberi verdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, koronavirüsün il genelindeki son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:28:00 -
Samsun Valisi Osman Kaymak, koronavirüs konusunda müjdeli haberi verdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlanmadığını ancak azaldığını söyledi.

Vali Kaymak, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu vurgulayan Kaymak, "Bayramda onları yalnız bırakmak istemedik." dedi.

Kaymak, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğine işaret ederek, "Samsunlular bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Kurallara dikkatli şekilde uyarak bu süreci Samsun'da yenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Salgın vakalarının Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sıfırlanmadığına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık"

"Samsun'da 15 gün öncesine göre vaka sayısı azaldı. Yani 15 gün önce günde 40 veya 50 civarında vaka görülürken şu an 5 ila 10 arasında görülüyor. Bazen 3 vakaya kadar düşüyor. Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık. İstanbul'dan seyahat izni ile gelen vatandaşlarımız oluyor. Maalesef dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var. İnşallah kurallara uymakla biz bunu atlatacağız."

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