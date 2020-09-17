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Aktüel Samsun Valisi Dağlı: "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz"
Aktüel

Samsun Valisi Dağlı: "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:09:29 -
Samsun Valisi Dağlı: "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz"

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyonu koşullarını ihlal edenlere dikkati çekerek, "Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz." dedi.

Dağlı, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.

Samsun'daki bir alışveriş merkezini denetleyen Dağlı, tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını aktardı.

Samsun'da maske takma oranının iyi olduğuna işaret eden Dağlı, "Sosyal mesafeye uymak lazım. Hijyen kurallarına uymalıyız. Genel olarak stabil duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Vezirköprü ve Havza ilçemizdeki vatandaşlarımızın daha da kurallara uymasını istiyoruz. Bulunduğumuz ortamda kurallara genel olarak uyuluyor. Burada önemli olan kesinlikle klimaların çalıştırılmamasıdır. Klimalar üzerinden bakteri ve virüs yayılıyor. Çalışmaması lazım." dedi.

Samsun'daki hastanelerde yoğun bakım servislerinde doluluk oranına da değinen Dağlı, "Sağlık alanındaki kapasitemiz iyi. Ama rehavete kapılmamak lazım. Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz. Kovid-19 olan vatandaşlarımızı, yurtlarımızda misafir etmeye başladık. 18 vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Günden güne bu sayı artıyor. Temennimiz evde olmalarıdır. Vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır." ifadesini kullandı.


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