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Samsun Valiliğinden “ceza” açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, izinsiz havai fişek kullanımı, düğünlerde trafiği aksatan araç konvoyları ve silah kullanılması ile ilgili cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30
Samsun Valiliğinden “ceza” açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, izinsiz havai fişek kullanımı, düğünlerde trafiği aksatan araç konvoyları ve silah kullanılması ile ilgili cezai işlem uygulanacağını açıkladı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Herhangi bir şenlik, düğün veya özel günlerde havai fişek kullanılabilmesi için eğlenceyi düzenleyen kişi veyahut kurumun, eğlencenin yapılacağı yerin mülki amirliğinden dilekçe ile izin talebinde bulunması, akabinde havai fişek kullanımı ile ilgili yeterlilik belgesi bulunan yetkili kişilerce, havai fişek atılacak yerin çevresinde yanıcı, yakıcı ve patlayıcı madde bulunmayacak şekilde gerekli çevre emniyeti ve güvenliği alındıktan sonra kullanılması gerektiği mevzuatla düzenlenmiştir. İzinsiz yapıldığı tespit edilen havai fişek kullanımının TCK Madde 170 ’Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan adli işleme tabi olduğu yine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanabilecek” denildi.



Düğünlerde araç konvoyları


Düğünlerdeki araç konvoylarına değinilen açıklamada, “Herhangi bir şenlik, düğün veya özel günlerde normal araç trafiğini aksatacak şekilde konvoy yapan, devamlı olarak sol şeridi kapatan, yine konvoy içerisinde drift ve drift benzeri trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunan araç sürücülerine TCK Madde 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (tehlikeli araç kullanmak) maddesince adli olarak işlem yapılabileceğinin ve yine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda devamlı sol şerit ihlali 46/2d maddesince 235 lira, ilgili kanunun makas atma 46/2c maddesince 1002 lira ve drift yapma 67/1d maddesince 5010 lira idari para cezası uygulanabilecek” ifadeleri kullanıldı.



Düğün, nişan ve eğlencelerde havaya ateş açılması


Düğün, nişan ve eğlencelerde havaya ateş açılması konusuna da açıklık getirilen açıklamada, “Herhangi bir şenlik, düğün veya özel günlerde ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silah (tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek, pompalı tüfek vb.) ile çevrede korku ve panik oluşturacak şekilde havaya ateş eden kişilere TCK 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ‘Emre Aykırı Davranış’ başlıklı maddesi gereği işlem yapılarak bahse konu suç aletine el konulacağı ayrıca, kurusıkı silah bulunduranlara 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’un 4. maddesince 1294 lira idari para cezası uygulanabileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30
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