Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

• Özgeçmiş ve yayın listesi,

• Kimlik fotokopisi,

• Adli Sicil Kaydı,

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )

• Yabancı dil belgesi,

• 2 (iki) adet fotoğraf,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini”

müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:

• Doçentlik Belgesi

• Adayların; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

• Doçentlik belgesi,

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

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