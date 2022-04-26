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Ekonomi Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:26:00 -
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

• Özgeçmiş ve yayın listesi,

• Kimlik fotokopisi,

• Adli Sicil Kaydı,

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

  • Lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgesi  (Doktora  ve  doçent  unvanı  yurtdışından  alınmış  ise  denkliğinin  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )

• Yabancı dil belgesi,

• 2 (iki) adet fotoğraf,

  • Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  e-Devlet  üzerinden  alacakları  “HİTAP  Hizmet  Belgesini”

müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:

• Doçentlik Belgesi

• Adayların; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

• Doçentlik belgesi,

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

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