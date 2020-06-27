  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 12:02:14 -
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, farklı şikayetlerle hastaneye başvuran bir personelin yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Filyasyon çalışmaları sonucunda test yapılanlar arasında bir personelin daha testinin pozitif çıktığını aktaran Sağlam, diğer personelde ise virüs tespit edilmediğini duyurdu.

Sağlam, bazı basın yayın organlarında Tarım ve Orman Müdürlüğünde pozitif vaka sayısının 6'ya yükseldiği yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı