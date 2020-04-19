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Yerel

Samsun sokağa çıkma yasağına uydu

Samsun Valisi Osman Kaymak, sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalan Samsunlulara teşekkür etti.

2020-04-19 18:36:28 -
Samsun sokağa çıkma yasağına uydu

Samsun Valisi Osman Kaymak, sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalan Samsunlulara teşekkür etti.


30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Samsun’u da kapsadı. Samsun’da vatandaşlar, sıcak ve güneşli havaya rağmen evlerinde kalarak yasağa riayet ettiler. Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.


Vali Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu güzel bahar günlerinde kurallara riayet ederek, sokağa çıkmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sabır ve duyarlılığınız yakında meyvesini verecek. Karadeniz’in incisi Samsunumuzun güzelliklerini yeniden doyasıya gezebileceğimiz günler artık daha yakın inşallah” dedi.


Osman Kaymak, ayrıca sosyal medya hesabından Samsun’un boş sokaklarını gösteren fotoğrafları da paylaştı.

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