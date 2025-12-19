Samsun semalarında ilginç anlar

Uzmanların değerlendirmesine göre gökyüzünde uzun süre dağılmadan kalan bu izler, Samsun üzerinden geçen yoğun hava trafiğine ve üst atmosferdeki soğuk ile nemli hava tabakasına işaret ediyor. Farklı yönlerde ilerleyip birbirini kesen izler, uçakların değişik irtifalarda seyrettiğini ve üst seviyelerde rüzgârın yön ile hızının farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kent silueti üzerinde oluşan bu görüntü, özellikle sabah saatlerinde güneş ışığının etkisiyle daha belirgin hale geldi. Uzmanlar, bu tür yoğunlaşma izlerinin zamanla yayılıp ince bulut örtüsüne dönüşebileceğini, bunun da önümüzdeki saatlerde yüksek bulutlanma ihtimalini artırdığını ifade ediyor.

Samsun semalarında oluşan bu olağan ancak dikkat çekici atmosferik tablo, hem hava trafiğinin yoğunluğunu hem de üst atmosferdeki hareketliliği gözler önüne serdi.