TBMM’de Atatürk üzerinden provokasyon: CHP yine bildiğini yaptı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında söz alan Hulki Cevizoğlu, Atatürk’ün adının bile doğru yazılmasına tahammül edemeyen bir anlayışla Atatürkçülük yapılamayacağını ifade ederek CHP sıralarındaki ikiyüzlülüğe dikkat çekti. Cevizoğlu’nun bu yerinde sözleri CHP’lileri rahatsız etti.

CHP’DEN KLASİK TAKTİK: KONUYU SAPTIR, GERİLİM ÜRET

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise tartışmayı bilinçli şekilde Kanal İstanbul’a çekerek konuyu saptırmaya çalıştı. Cevizoğlu’nun yıllar içinde tutarlı bir devlet aklıyla meseleleri değerlendirdiğini hazmedemeyen Emir, şahsi sataşmalara başvurdu.

Cevizoğlu’nun, “Atatürkçülük CHP’nin tapulu malı değildir. Cumhuriyet’i kuran CHP değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” sözleri ise CHP sıralarında adeta deprem etkisi oluşturdu. Tarihi gerçeklerin dile getirilmesine tahammül edemeyen Murat Emir, seviyesiz ifadelerle kürsüden bağırarak Meclis adabını ayaklar altına aldı.

“BU CESARETİ KİMDEN ALIYORSUN?” NE CÜRET!

CHP’li Emir’in, Hulki Cevizoğlu’na yönelik “Bu cesareti kimden alıyorsun?” şeklindeki tehditkâr çıkışı, CHP’nin tahammülsüz ve vesayetçi zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Atatürk’ü slogan malzemesi yapanların, Atatürk’ün fikir özgürlüğüne dayalı mirasını hazmedemediği açıkça görüldü.

CHP’li vekillerin fiziki gerginliğe varan tavırları üzerine oturuma ara verilmesi, CHP’nin Meclis’i nasıl bir gerilim alanına çevirdiğinin somut göstergesi oldu.