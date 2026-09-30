Samsun sahilinde şok: Kıyıya insan iskeleti vurdu!
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Samsun'un Terme ilçesinde sahilde insan iskeleti bulundu.
Taşlık Mahallesi'nde deniz kıyısına vurmuş iskelet gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.
Üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunan iskelet, kimlik tespiti için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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