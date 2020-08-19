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Yerel Samsun otogarında dehşet anları! Akrabasını ihbar eden genç kendini yaktı
Yerel

Samsun otogarında dehşet anları! Akrabasını ihbar eden genç kendini yaktı

Samsun'da, amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen bir kişi otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:09:00 -
Samsun otogarında dehşet anları! Akrabasını ihbar eden genç kendini yaktı

Sabah saatlerinde Ordu'dan Samsun otobüs terminaline gelen bir kişi kendisini yaktı. 24 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Samsun otobüs terminalinde meydana geldi. 24 yaşındaki S.A. isimli genç, ikamet ettiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden, fındık toplamak için ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne gitti.

Bunalıma girip kendini yaktı

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği ileri sürülen genç, öldürüleceği korkusuna kapılarak Samsun otogarına geldi. Bir akaryakıt istasyonundan su şişesine benzin doldurtan S.A., kapıldığı öldürülme korkusu nedeniyle girdiği bunalım sonucu, aldığı benzini üzerine döküp, "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

Otogar çalışanları söndürdü

Bir anda alevler içinde kalan ve otogarda koşuşturmaya başlayan gence otogar çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. Müdahale sonucu gencin üzerindeki alevler söndürülürken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri S.A.'yı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yanık merkezinde tedaviye alınan 24 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin ağır olduğu bildirildi.

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