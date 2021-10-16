Samsun otobüs kazası son durum | Samsun otobüs kazası ölenlerin yaralananların isimleri
Samsun kaza kaç kişi öldü? Samsun'da bir yolcu otobüsü uçuruma devrildi. Olayda ölen ve yaralananların olduğu açıklandı. Peki, Samsun'da kaza nerede oldu? Samsun ölenler yaralananlar isimleri
Samsun'un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği ve 150 metrelik uçunumdan otobüsün yuvarlandığı gelen haberler arasında. Peki, kazada kaç kişi vefat etti?
Samsun otobüs kazası son durum | Samsun otobüs kazası ölenlerin yaralananların isimleri
İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaşamını yitirdi 14 kişi ise yaralandı. Ölen ve yaralananların isimleri ise henüz paylaşılmadı.